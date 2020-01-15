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15 січня 2020, середа, 18:44 10
Кабмін 2020-01-15T20:45:02+02:00
Українські Новини
Кабмін у січні хоче опублікувати результат пробного перепису населення

Кабмін у січні хоче опублікувати результат пробного перепису населення

Анна Рудык
Перепис населення, Кабмін, Дмитро Дубілет
Населення. Фото: pixabay
Населення. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів має намір у січні оприлюднити результат попереднього перепису населення.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Ми вже отримали попередні результати. Нступного тижня, я сподіваюся, ми зможемо поділитися результатами", - зазначив він.

Для перепису були використані кілька методик, всі вони дали приблизно однаковий результат.

Дубілет також повідомив, що стосовно способу перепису населення в 2020 році ще тривають дискусії, але зазначив, що, на його думку, традиційний спосіб перепису населення проводити не потрібно, оскільки це спричинить зайві витрати.

Він розповів, що в деяких районах Києва було проведено пілотний перепис населення, в процесі якого безліч людей не відкрили двері, що показує неефективність традиційного способу.

Як повідомляли Українські Новини, у середині грудня 2019 в Україні розпочався другий етап пробного перепису населення.

Також перепис населення хочуть провести у листопаді-грудні 2020 року.

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