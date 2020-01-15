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15 січня 2020, середа, 18:00 6
Політика 2020-01-15T18:23:25+02:00
Українські Новини
"Незламна стійкість - 2020": в Одесі пройдуть навчання України і НАТО

"Незламна стійкість - 2020": в Одесі пройдуть навчання України і НАТО

Ярина Вацяк
Незламна стійкість, Coherent Resilience, Нато, військові навчання

В Одесі пройдуть спільні навчання України і Організації Північноатлантичного договору (НАТО) "Незламна стійкість - 2020" (Coherent Resilience 2020) із захисту інфраструктури в Чорноморському регіоні 5-9 жовтня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

У середу, 15 січня, в рамках візиту віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Кулеби Дмитра в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі був підписаний відповідний документ із заступником Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки послом Беттіно Каденбах.

Метою навчань є злагоджена, своєчасна і грамотна реакція на кібератаки, нападу на порти, захоплення транспортних шляхів і інші загрози.

У навчаннях візьмуть участь понад 200 фахівців: з української сторони - представники понад 20 відомств, серед яких Рада національної безпеки і оборони України (РНБО), Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство інфраструктури, Міністерство культури, молоді і спорту та інші.

З боку НАТО на навчаннях будуть представники центрів передового досвіду НАТО (зокрема щодо енергобезпеки, кібербезпеки і морської безпеки), представництва НАТО в Україні, а також до навчань приєднається Європейський центр досвіду щодо протидії гібридним загрозам.

За результатами навчань Вища морська школа США оцінить сильні і слабкі сторони взаємодії і нададуть детальний аналіз і рекомендації початку 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, ЗСУ створює експериментальну бригаду за стандартами НАТО.

Тим часом, Україна заплатить добровільний внесок до НАТО в сумі 850 тисяч євро.

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