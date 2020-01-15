Грицак задекларував годинник Rolex і елітний позашляховик

Колишній глава Служби безпеки України Василь Грицак задекларував годинник Rolex, елітний позашляховик Toyota Land Cruiser і 865 тис. гривень зарплати за 2019 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Грицак задекларував годинник Rolex, 2 годин Audemars Piguet, а також автомобіль Toyota Land Cruiser, мотоцикл Harley Davidson, заробітну плату в розмірі 865 тис. гривень.

Готівкою він задекларував 57 тис. доларів, 18 тис. євро, 770 тис. гривень, на банківських рахунках зберігає 1,6 тис. євро та 1,9 тис. гривень.

Дружина Грицака Ольга задекларувала годинник Patek Philippe, Jean Richard, Chopard, а також автомобіль Range Rover, по 2 вантажних автомобіля Volkswagen і Mercedes-benz, 1 вантажний Ford, каблучку ручної роботи з дорогоцінними каменями, брошка ручної роботи з дорогоцінними каменями і брошка з білого металу з дорогоцінними каменями у вигляді метелика.

Вона має 1,6 млн гривень доходу від відчуження рухомого майна, 120 тис. гривень зарплати, 234 тис. гривень доходу від надання майна в оренду, 1,87 млн гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю і ще 1,8 млн оборотних коштів підприємницької діяльності, має готівкою 45 тис. доларів, 27 тис. євро, 43,4 тис. гривень.

Грицак задекларував половину квартири в Києві площею 94,9 кв. м, житловий будинок на Петропавлівській Борщагівці площею 413 кв. м, земельну ділянку там же площею 800 кв. м, нежитлове приміщення в Києві площею 113,2 кв. м.

Ольга задекларувала квартиру в Києві площею 79,1 кв. м, житловий будинок площею 413 кв. м на Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району Київської області, 2 земельних ділянки на Петропавлівській Борщагівці за 800 кв. м, земельну ділянку площею 1 215 кв. м в Хотянівці Вишгородського району Київської області.

Також подружжя володіють 4 об'єктами незавершеного будівництва на Петропавлівській Борщагівці.

Дружині Грицака також належить ТОВ "Ольвія-1".

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ почало розслідувати можливу держзраду екс-глави СБУ Грицака.

У грудні президент Володимир Зеленський звільнив колишнього голову Служби безпеки України Василя Грицака з військової служби.