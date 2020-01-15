Після послання Путіна уряд Росії в повному складі йде у відставку

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни в Конституцію заявив, що уряд РФ у повному складі йде у відставку.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Володимир Володимирович окреслив цілу низку фундаментальних змін у Конституцію . (Це. — Прим. ред.) істотні зміни не тільки в цілу низку статей Конституції, але і в цілому в баланс влади. Влади виконавчої, законодавчої влади, судової влади. У цьому контексті очевидно, що ми як уряд маємо надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні для цього рішення. І в цих умовах, я вважаю, що було правильно, щоб у відповідності зі статтею 117 Конституції уряд у чинному складі подав у відставку", — зазначив він на зустрічі з главою держави після послання.

Крім того, Путін має намір запропонувати Медведєву нову посаду заступника голови Ради безпеки, де він зможе зайнятися темами обороноздатності і безпеки..

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова розглянути питання про зняття санкцій з України за наявності ініціативи Києва, не виключив відновлення контактів на урядовому рівні.

Крім того, Путін в день народження вирішив підняти собі і Медведєву зарплати.