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23 декабря 2019, понедельник, 19:27 1197
Политика 2019-12-23T20:00:14+02:00
Українські Новини
Москва готова рассмотреть снятие санкций с Украины, - Медведев

Москва готова рассмотреть снятие санкций с Украины, - Медведев

Ярина Вацяк
Дмитрий Медведев, Украино-российские отношения, Российские санкции, санкции против Украины

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы Киева, не исключил возобновления контактов на правительственном уровне, пишет Interfax.ru.

"Мы им (Киеву) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их в начале ввели", - сказал Медведев.

Он заявил, что Россия "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что". Также добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается.

Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а с занявшим затем этот пост Владимиром Гройсманом "ни разу не разговаривал".

Как сообщали Українські Новини, новые российские санкции коснулись товаров, которые Украина не экспортирует в РФ с 2019.

В декабре 2018 Россия запретила ввоз из Украины сельхозпродукции, промышленных товаров, сырья и продовольствия.

 

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