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07 октября 2019, понедельник, 21:35 25
Европа 2019-10-07T21:35:31+03:00
Українські Новини
Путин в день рождения решил поднять себе и Медведеву зарплаты

Путин в день рождения решил поднять себе и Медведеву зарплаты

Владимир Путин
Владимир Путин

В свой день рождения, 7 октября, президент России Владимир Путин подписал указы о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российский портал правовой информации.

Так, сообщается, что указами Путина повышаются зарплаты главы государства, премьер-министра и членов правительства, а также ряда других лиц на 4,3%.

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства "в целях обеспечения социальных гарантий" увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Аналогичным образом повышаются зарплаты министра обороны РФ, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и так далее. Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях.

Отдельными указами на 4,3% с 1 октября повышено денежное содержание председателя Следственного комитета и генерального прокурора.

В марте глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников и федеральных госслужащих с 1 октября 2019 года.

По данным Росстата, средний оклад федеральных госслужащих в 2018 году вырос на 5,4%, превысив 126 тыс. руб. Это в три раза выше средней зарплаты россиян по итогам прошлого года. Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками были названы сотрудники аппарата правительства.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения.

Тем временем Наташа Королева поздравила Путина с днем рождения и разозлила соцсети.

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