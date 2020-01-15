Гончарук пообіцяв українцям Інтернет під час польоту в літаку

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що частоти для введення 5G-звязку будуть розподілятися між мобільними операторами виключно через відкриті тендери. Про це він повідомив на своєму каналі в месенджері Telegram, передають Українські Новини. "Взяли і важливе антикорупційне рішення в цьому напрямку (розвитку мобільного зв'язку): відтепер частоти, призначені для 5G, будуть розподілятися між операторами виключно через відкриті тендери", - написав Гончарук. Також передбачається розширення діапазону для мобільного зв'язку, що сприяє впровадженню Інтернету в невеликих селах і віддалених регіонах. Крім того, завдяки розширенню діапазону, за словами Гончарука, українці зможуть користуватися Інтернетом під час польоту в літаку. Як повідомляли Українські Новини, раніше Антимонопольний комітет дозволив мобільним операторам - компаніям "Київстар", "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше - "МТС-Україна"), lifecell (раніше "Астеліт") і "Інтертелеком" перерозподілити частоти в діапазоні 800-900 МГц для розвитку мереж 4G. Зеленський хоче підключити інтернет до сільським школам України. Інтернет-асоціація просить Зеленського та Гончарука не допустити знищення доступу до інтернету.