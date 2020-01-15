Половина зареєстрованих в 2019 легкових автомобілів були дизельними

Асоціація "Укравтопром" зазначає, що половину зареєстрованих у 2019 році легкових автомобілів було оснащено дизельними двигунами.

Про це сказано в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

"У минулому році, вибираючи легковий автомобіль, українці надавали перевагу машинам, які працюють на дизельному паливі. З 496,5 тис. легкових авто, що уперше пройшли українську реєстрацію, половина була оснащена дизельними двигунами. Слід зазначити, що основну масу (понад 88%) дизельних машин, які поповнили український автопарк, становлять старі автомобілі, ввезені з-за кордону, які й забезпечили лідерську позицію на ринку дизельних авто. Бензинові авто охопили 39% реєстрацій, на них свій вибір у минулому році зупинили 191,8 тис. автомобілістів. При цьому в частині нових легкових автомобілів моделі на бензині були явними фаворитами, на частку яких припало 57% придбань", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, на третьому місці з 8% у реєстраціях автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО), при цьому за рік майже 39 тис. легкових автомобілів з ГБО отримали українські номерні знаки, новими з них були тільки 5,5 тис. штук.

На частку гібридних автомобілів припало трохи більше 2% первинного ринку легкових авто, а в її структурі старі й нові автомобілі зайняли 60 і 40 відсотків відповідно.

Легкові автомобілі, що працюють виключно на електротязі, зайняли 1% первинного ринку з результатом трохи більше 7 тис. реєстрацій.

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