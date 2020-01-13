В Украине за прошлый год выросло производство автотранспортных средств

В 2019 году по сравнению с 2018 годом производство автотранспортных средств в Украине повысилось на 10% до 7265 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Всего 2019 году в Украине было изготовлено 7265 единиц автотранспортных средств, что на 10% больше, чем годом ранее", - говорится в нем.

Согласно сообщению, за указанный период было произведено легковых автомобилей – 6254 единицы (+11%), коммерческих – 136 единиц (+3%), автобусов – 875 единиц (+5%).

Несмотря на небольшую позитивную динамику, использование созданных в Украине производственных мощностей в минувшем году не превысило 2%.

Также сообщается, что в декабре на украинских предприятиях было изготовлено 557 единиц автотранспортных средств, что в два раза больше, чем годом ранее.

Согласно сообщению, декабрьская сборка легковых автомобилей увеличилась на 119% до 432 единиц.

Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе Еврокар.

При этом по сравнению с ноябрем выпуск автомобилей в с. Соломоново снизился на 2%.

Выпуск автобусов вырос на 38% до 105 единиц.

Больше всего автобусов, как и ранее, изготовил "Черкасский автобус" – 60 единиц, Черниговский автозавод сделал 28 автобусов, на Часовоярском заводе выпустили 11 автобусов и 6 единиц произвел ЗАЗ.

О производстве коммерческих автомобилей отчитался только ПАТ "Черкасский автобус", где в декабре было изготовлено 20 машин.

Как сообщали Українськi Новини,в 2019 украинцы стали больше покупать б/у автомобили

Также в Украине за прошлый год упал рынок новых коммерческих авто

"Укравтопром" констатирует сокращение производства автотранспортных средств на 23%, или на 1 963 единицы до 6 623 единиц в 2018 году по сравнению с 2017 годом.