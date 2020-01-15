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15 січня 2020, середа, 14:00 7
Силові структури 2020-01-15T15:00:03+02:00
Українські Новини
Шантажували і погрожували посадити: в СБУ розповіли про спробу вербування "ЛНР" чиновника Мін'юсту

Шантажували і погрожували посадити: в СБУ розповіли про спробу вербування "ЛНР" чиновника Мін'юсту

Надежда Комендантова
СБУ, вербування
Вербування чиновника.
Вербування чиновника.

Служба безпеки України заявляє про спробу вербування так званим Міністерством державної безпеки самопроголошеної "Луганської народної республіки" (МДБ ЛНР) чиновника одного з регіональних підрозділів Міністерства юстиції в Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники СБУ встановили, що представники "спецслужби" ЛНР затримали чоловіка під час поїздки на тимчасово окуповану територію Луганська.

Наголошується, що бойовиків зацікавив не тільки факт його роботи в держструктурі, але і те, що його батько займає відповідальну посаду в одній із вищих судових інстанцій України.

СБУ встановила, що, вдаючись до методів психологічного тиску, шантажу і погрожуючи позбавленням волі, представники так званого МДБ змусили чоловіка підписати згоду на конфіденційне співробітництво.

За завданням бойовиків він повинен був збирати та передавати інформацію про своїх колег, співробітників правоохоронних і державних установ Луганської області, а також щодо службової діяльності батька.

Інструкції від кураторів чоловік повинен був отримувати по телефону.

Відразу після повернення на підконтрольну української влади територію чиновник потрапив у поле зору контррозвідників СБУ.

На даний момент чоловік надав докладні показання про обставини своєї вербування та поставлених завданнях.

Перевірка показала, що чиновник не вчинив жодних дій на шкоду державній безпеці України.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що спецслужби РФ намагаються завербувати 90% українців, що працюють в Росії. Крім того, російські спецслужби намагалися завербувати українських військових на Донбасі і в дипустановах РФ. Тим часом. звільненого журналіста Сущенко намагалися завербувати ФСБ Росії.

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