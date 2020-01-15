Малюська збирає гроші зі своєї зарплати міністра, бо потім його ніхто не візьме на роботу

У зв'язку з тим, що перед новим роком міністри різко підняли собі заробітні плати та з цього приводу було безліч обурень, глава міністерства юстиції Денис Малюська заявив, що висока зарплата йому потрібна для створення запасу.

Про це він повідомив в Facebook.

Денис Малюська вважає, що висока зарплата чиновників - це професійна необхідність.

"Про термінове відрядження за кордон можна дізнатися за кілька годин до відльоту і летіти в такому випадку доведеться за свій рахунок (якщо пощастить, потім компенсують). Або доводиться бути козлом відпущення для роздратованих суддів, коли на мене наклали штраф у 38 420 грн. Щиро сподіваюся на вдумливість апеляційної інстанції", - написав він.

Малюська також вважає, що потрапляння на політичну посаду (як його) робить з людини politically exposed person (політичного діяча), і його протягом декількох років після звільнення не візьме на роботу жодна пристойна міжнародна компанія або організація.

"Я, наприклад, після закінчення політичної кар'єри не зможу повернутися до своєї попередньої роботи, якою займався майже 10 років. Тому критично важливо не повністю витратити всі попередні накопичення, але і залишити хоч трохи на потім", - пише він.

Як повідомляли Українські Новини, Найєм пояснив, що отримав 300 тисяч гривень в "Укроборонпромі" "через волонтерство".

Тим часом прем'єр Гончарук пояснив, навіщо його міністрам космічні зарплати.