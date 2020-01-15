Суд оштрафував Малюську на 38 тис. гривень за невиконання рішення суду

Окружний адміністративний суд Києва оштрафував міністра юстиції Дениса Малюську на 38 420 гривень за невиконання рішення суду. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. Наголошується, що позивач звернувся в суд з позовною заявою, в якій просив Міністерство юстиції скасувати результати конкурсу на посаду державного експерта експертної групи з правової обізнаності директора з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін'юсту, а також просив зобов'язати міністерство визначити його одним з переможців конкурсу на зайняття відповідної посади. Суд ухвалив рішення скасувати результати конкурсу на посаду держексперта і зобов'язати Мін'юст переглянути їх без урахування поділу на групи за загальним рейтингом і прийняти відповідне рішення. Крім того, були стягнуті на користь позивача понесені ним витрати по сплаті судового збору в розмірі 704 гривень за рахунок бюджетних асигнувань Мін'юсту. Суд також зобов'язав Мін'юст подати до суду звіт про виконання рішення у термін до 19 листопада 2019 року. За результатами розгляду звіту суд прийшов до висновку, що рішення Окружного адміністративного суду не було виконано. Суд встановив новий термін для його виконання - до 12 грудня 2019 року, але рішення залишилося невиконаним. Таким чином, суд прийняв рішення накласти штраф на Малюську в розмірі 38 420 гривень за невиконання рішення суду, при цьому половину штрафу в розмірі 19 210 гривень належить стягнути на користь позивача, другу половину - на користь державного бюджету. Крім того, був встановлений новий строк для подання звіту про виконання рішення Окружного адмінсуду - до 6 лютого 2020 року. Як повідомляли Українські Новини, Малюська заявив, що збирає гроші зі своєї зарплати міністра, оскільки його ніхто не візьме на роботу. А в грудні він нарахував собі премій на 12 окладів.