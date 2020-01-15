ТРЦ Ocean Plaza залишається закритим після прориву трубопроводу

Торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві залишається закритим для відвідувачів 15 січня після прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі.

Про це йдеться в повідомленні ТРЦ, передають Українські Новини.



Згідно з ним, в будинку проводяться роботи з усунення наслідків аварії і перевірка комунікацій.



Про відновлення роботи ТРЦ буде повідомлено додатково.



Як повідомляли Українські Новини, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва.



Прорив стався 13 січня. В результаті аварії 9 осіб отримали опіки, гаряча вода з тепломережі потрапила на перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ Ocean Plaza.



ТРЦ Ocean Plaza є одним з найбільших торгово-розважальних центрів в Україні.



Його загальна площа становить 160 тис. кв. м.