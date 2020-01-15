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15 січня 2020, середа, 10:33 5
Суспільство 2020-01-15T10:34:40+02:00
Українські Новини
ТРЦ Ocean Plaza залишається закритим після прориву трубопроводу

ТРЦ Ocean Plaza залишається закритим після прориву трубопроводу

Валерия Драгомирова
прорив труб, постраждалі, Голосіївський район, Ocean Plaza
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район

Торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві залишається закритим для відвідувачів 15 січня після прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі.

Про це йдеться в повідомленні ТРЦ, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в будинку проводяться роботи з усунення наслідків аварії і перевірка комунікацій.

Про відновлення роботи ТРЦ буде повідомлено додатково.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва.

Прорив стався 13 січня. В результаті аварії 9 осіб отримали опіки, гаряча вода з тепломережі потрапила на перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ Ocean Plaza.

ТРЦ Ocean Plaza є одним з найбільших торгово-розважальних центрів в Україні.

Його загальна площа становить 160 тис. кв. м.

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