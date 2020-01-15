Під будинок Зеленського прийшли аграрії: вимагають провести референдум щодо ринку землі

Під будинок Президента Володимира Зеленського прийшли аграрії та вимагають провести референдум щодо ринку землі. Про це повідомляє "112 Україна" з місця подій.

Квартира Зеленського знаходиться в будинку біля Маріїнського парку.

"Перші люди тут почали збиратися з 6:30 ранку. Зараз за моєю спиною Маріїнський парк. І можете побачити, скільки людей прийшло. Десь, мабуть, більше 50 тримають різні плакати, вимагають референдуму, вимагають створити банк землі, щоб держава могла нею розпоряджатися", - йдеться в повідомленні.

Аграрії поки не бачили Володимира Зеленського.



Як повідомляли Українські Новини, агрокомітет Ради розглянув всі поправки до законопроекту про ринок землі.



Купувати землю зможуть громадяни України, держава, місцеві громади, українські підприємства, засновані українцями. Встановлюється ліміт з концентрації землі в одні руки - не більше 10 тис. гектарів.



Тим часом міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що земельний кадастр готовий до відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення, хоча його наповненість не становить 100%.