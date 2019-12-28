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  • Не более 10 тысяч гектаров в руки: агрокомитет Рады рассмотрел все правки к законопроекту о рынке земли
28 декабря 2019, суббота, 19:53 96
Политика 2019-12-28T20:30:20+02:00
Українські Новини
Не более 10 тысяч гектаров в руки: агрокомитет Рады рассмотрел все правки к законопроекту о рынке земли

Не более 10 тысяч гектаров в руки: агрокомитет Рады рассмотрел все правки к законопроекту о рынке земли

Надежда Комендантова
Рынок земли, Партия
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел все правки к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Слуга народа" в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Работаем так, чтобы не откладывать важные вопросы на "после праздников". Сегодня аграрный комитет одобрил все поправки к земельному законопроекту", - сказано в нем.

Отмечается, что покупать землю смогут граждане Украины, государство, местные общины, украинские предприятия, основанные украинцами.

Также устанавливается лимит по концентрации земли в одни руки - не более 10 тыс. гектаров.

Вопросы доступа иностранцев к земле будут решать только украинцы на референдуме.

Банки смогут продавать землю сельскохозяйственного назначения только при условии взыскания, если такая земля была предметом залога (участок нужно будет продать на земельных торгах в течение 2 лет, иначе он конфискуется).

Стоимость земли будет не ниже нормативно-денежной оценки.

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничении их покупки иностранцами до 2024 года.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что земельный кадастр готов к открытию рынка земель сельскохозяйственного назначения, хотя его наполненность не составляет 100%.

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