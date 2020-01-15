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15 січня 2020, середа, 09:48 5
Верховна Рада і партії 2020-01-15T09:49:57+02:00
Українські Новини
Легалізація грального бізнесу та правова допомога переселенцям: що ВР розгляне в середу

Легалізація грального бізнесу та правова допомога переселенцям: що ВР розгляне в середу

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, гральний бізнес, Порядок денний
Верховна Рада. фото: Facebook/Дмитро Разумков
Верховна Рада. фото: Facebook/Дмитро Разумков

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу розгляне законопроекти №2598 про зміни в Конституцію в частині децентралізації влади та №2285 про легалізацію грального бізнесу.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада почне засідання з направлення в Конституційний суд на перевірку конституційності законопроекту Президента Володимира Зеленського про зміни в основний закон в частині децентралізації влади.

У разі позитивного висновку КС зміни приймаються шляхом підтримки не менш ніж 226 депутатами в першому читанні, а на наступній черговій сесії - 300 в цілому.

Далі парламент розгляне в 1-му читанні законопроект №2539 про закупівлю ліків за держкошти і №2285 про легалізацію грального бізнесу, у 2-му читанні - №2314 про заборону суддям припиняти оголошені держорганами тендери і конкурси, №0901 про середню освіту з 3 моделями вивчення української мови для нацменшин, №2042 про інфраструктуру об'єктів будівництва, №0930 про забезпечення харчування дітей переселенців.

Крім того, в порядку денному зазначені в 1-му читанні законопроекти №2255 про створення національного органу, відповідального за інтелектуальну власність, №2258 про посилення охорони торговельних марок та боротьби з патентним тролінгом, №2259 про патентне законодавство, №2466 про визнання недійсним закону про стройовий статут Збройних сил, №1220 про зміни до закону про нотаріат, №2015 про безоплатну правову допомогу для переселенців, №2126 про оподаткування ціни на газ для населення, №2256 про внесення змін до кримінального законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, у середу "Слуга народу" заслухає Кабмін щодо премій і надбавок чиновників.

Раніше Арахамія підтвердив, що Рада має намір повторно розглянути питання легалізації грального бізнесу. Однак сказав, що це буде 16 січня.

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