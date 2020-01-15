У США літак скинув паливо над шкільним кварталом: є постраждалі

Літак, який скинув реактивне паливо в США. Скріншот: YouTube/Bro vs. Sis

Літак, який скинув реактивне паливо в США. Скріншот: YouTube/Bro vs. Sis

У США в місті Кадахи біля Лос-Анджелеса комерційний літак рейсу Лос-Анджелес - Шанхай під час аварійної ситуації скинув реактивне паливо над шкільними кварталами.

Про це повідомляє CNN.

Комерційний літак авіакомпанії Delta прямував в Шанхай. Після зльоту з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса у літака виникла проблема з двигуном, яка вимагала якнайшвидшого повернення в аеропорт вильоту.

"Літак благополучно приземлився після викиду палива. Це було потрібно в рамках звичайної процедури для досягнення безпечної посадкової ваги", - заявили в авіакомпанії.

Скинуте авіапаливо потрапило на територію п'яти початкових шкіл і однієї середньої. В результаті аварії постраждали 60 осіб. За словами рятувальників, всі постраждалі отримали легкі пошкодження, які не потребують госпіталізації.

За словами постраждалих, в повітрі з'явився запах авіаційного палива, який роз'їдав очі у людей на землі.

Як пише The New York Times, авіаційні служби США з'ясовують, чому пілот допустив скидання палива над густонаселеним районом, а не у спеціально призначеному районі. Офіційний представник пожежної служби Шон Фергюсон заявив, що не пам'ятає жодного подібного випадку за останнє десятиліття.

Як повідомляли Українські Новини, китаєць кинув у двигун літака "монету на щастя" і заплатив $17,2 тисячі штрафу.

Раніше в США жінку помістили в психіатричну лікарню після симуляції хвороби заради кращого місця в літаку.