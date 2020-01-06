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  • Китаец бросил в двигатель самолета "монету на счастье" и заплатил $17,2 тысячи штрафа
06 января 2020, понедельник, 11:37 1549
Политика 2020-01-06T11:40:31+02:00
Українські Новини
Китаец бросил в двигатель самолета "монету на счастье" и заплатил $17,2 тысячи штрафа

Китаец бросил в двигатель самолета "монету на счастье" и заплатил $17,2 тысячи штрафа

Елизавета Кесельман
Китай, Самолет, Авиалинии, Перелет, Курьезы
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В Китае мужчина, который впервые путешествовал самолетом, решил "на удачу" кинуть монету в двигатель самолета, за что в дальнейшем заплатил 17,2 тысяч долларов штрафа. Об этом передает Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел еще в феврале 2019 года,когда 28-летний Лу Чао признался, что бросил монеты, когда садился на внутренний рейс в аэропорту на востоке Китая. Но приговор вынесли уже в текущем году.

А началось все с того, что работники аэропорта заметили монеты возле самолета, поэтому сразу отменили полет и начали проверку. Из-за проступка мужчины пассажиры были вынуждены ждать следующий рейс. Самого же Лу Чао задержали на 10 дней, обвинив в нарушении общественного порядка.

В суде путешествующий заявил, что авиакомпания должна была предупредить о том, что бросать монеты в двигатель нельзя. Однако суд обязал Лу Чао заплатить авиакомпании Lucky Air 17,2 тыс. долларов компенсации.


Как сообщали Українські Новини, ранее в лоукостере EasyJet пассажирам продали билеты на самолет без спинки кресла. Кроме того,  в Австралии пилот самолета от скуки нарисовал в небе неприличное изображение.

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