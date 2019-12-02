В США женщину поместили в психиатрическую больницу после симуляции болезни ради лучшего места в самолете

Инцидент, случившийся в США на одном из самолетов, вызвал разностороннюю реакцию у свидетелей. В частности, работники аэропорта вынуждены были арестовать пассажирку и увезти ее в психиатрическое отделение после того, как та симулировала болезнь , чтобы получить лучшее место в самолете. Об этом передает CNN.

Отмечается, что самолет авиакомпании American Eagle летел по направлению из Пенсаколы (Флорида, США) в Майами, когда одна из пассажиров начала жаловаться и просить место большего размера. Когда ей сообщили сотрудники авиакомпании, что они не могут предложить ей лучшее место, ей стало плохо.

Пилот отправил самолет обратно в Пенсаколу, но после приземления сотрудники поняли, что женщина просто симулировала болезнь, поэтому попросили ее сойти с самолета. После того, как женщина отказалась покинуть самолет, сотрудники компании вызвали полицию и правоохранители сняли ее с рейса. Женщину взяли под стражу и перевезли в психиатрическое заведение.

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