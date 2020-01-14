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14 січня 2020, вівторок, 19:18 6
Верховна Рада і партії 2020-01-14T23:00:04+02:00
Українські Новини
Рада підтримала закон про введення соцдопомоги для пенсіонерів, які досягли 80 років

Рада підтримала закон про введення соцдопомоги для пенсіонерів, які досягли 80 років

Елизавета Кесельман
пенсія в Україні, Пенсіонери, Соціальна допомога, Верховна Рада України, Законопроект
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Верховна Рада має намір ввести соціальну допомогу одиноким пенсіонерам, які досягли 80-річного віку і потребують стороннього догляду. За ухвалення законопроекту №2494 за основу проголосували 276 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, документом пропонується призначати держдопомогу одиноким особам, які досягли 80-річного віку, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію у встановленому законом порядку.

Крім цього, передбачається збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів (зараз – 5 067 гривень), а для дітей з інвалідністю, над якими встановлена опіка чи піклування, - 3,5 прожиткових мінімумів (7 094 гривні).

У разі якщо на дитини (дитини з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна (крім державної соцдопомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю, згідно із законодавством), розмір такої допомоги визначається як різниця між 2,5 прожиткових мінімумів (для дитини з інвалідністю, над яким встановлена опіка чи піклування, - 3,5 прожиткових мінімумів) та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Також документом передбачається непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім'ї, яка бажає здійснювати підприємницьку діяльність, за рекомендацією держслужби зайнятості надавати допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї за рахунок держкоштів.

Також непрацюючі працездатні особи можуть залучатися до безкоштовних робіт тимчасового характеру, які організують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад згідно з законом.

Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї, її розмір і умови повернення визначаються Кабінетом Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути питання збільшення пенсії та державної соціальної допомоги людям з інвалідністю.

Крім того, з 1 грудня пенсійний фонд призначає пенсійні виплати за віком в Україні автоматично.

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