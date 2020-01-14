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14 січня 2020, вівторок, 18:35 1
Суспільство 2020-01-14T21:06:36+02:00
Українські Новини
На вулиці Шовковичній у Києві вводиться односторонній рух

На вулиці Шовковичній у Києві вводиться односторонній рух

Таня Войтюк
Обмеження руху, Дорожній рух, Односторонній рух, Шовковична
Вулиця Шовковична. Фото: Центр організації дорожнього руху
Вулиця Шовковична. Фото: Центр організації дорожнього руху

У той час як водіїв почали штрафувати за виїзд на смугу громадського транспорту і за 20 днів "наштрафували" майже на мільйон гривень, з наступного тижня частина вулиці Шовковичній у Печерському районі Києва стане односторонньою.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

"Ділянка вулиці Шовковичної - від Басейної до Лютеранської - має різкий спуск (з наднормативним ухилом) і вимощений історичної бруківкою. Її перетин з Басейній та Мечникова час від часу викликає конфлікт транспортних потоків. Водії добре знають, що спускатися по Шовковичній треба вкрай обережно, особливо під час дощу або снігу", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, на цій ділянці планують організувати односторонньо рух.

Проїхати тут можна буде тільки вгору, а спуск на Шовковичній - від Лютеранської до Басейної - буде заборонено для всіх авто, крім "швидких", які будуть заїжджати і виїжджати з Олександрівської клінічної лікарні. 19 січня шляховики замінять відповідні дорожні знаки, а вже з наступного понеділка, 20 січня, на частині Шовковичній буде односторонній рух. Дорожні служби закликають водіїв звернути на це увагу при плануванні поїздок.

Як повідомляли Українські Новини, "Київавтодор" частково обмежить рух на Південному мосту 14-19 січня через ремонт покриття.

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