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14 січня 2020, вівторок, 20:15 6
ЗМІ 2020-01-14T20:16:59+02:00
Українські Новини
Рада має намір розширити дію держканалу іномовлення на тимчасово окуповані території

Рада має намір розширити дію держканалу іномовлення на тимчасово окуповані території

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Окуповані території, Держканал
Телевізор. Фото: pixabay
Телевізор. Фото: pixabay

Верховна Рада має намір розширити дію державного телеканалу іномовлення UA TV, який є частиною державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" на тимчасово окуповані території.


За ухвалення законопроекту №2521 за основу проголосував 231 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонується запустити ефірне мовлення державного каналу на окуповані території і прикордонні райони.

Законопроект передбачає, що державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" зможе вести мовлення в цифровому ефірі, аналоговому ефірі і в кабельних мережах на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, Криму та Севастополя, в районах, що межують з цими тимчасово окупованими територіями, і в прикордонних районах України.

Також законопроект передбачає, що програмна політика "Мультимедійної платформи іномовлення України" погоджується з уповноваженим органом, а контент проводиться не англійською та іншими мовами, а українською та іншими мовами.

Як повідомляли Українські Новини, інформаційне мовлення на держканалі очолила Трибушна, яка називала Зеленського порожнечею.

Також Трибушна критикувала жителів Донбасу, для яких буде віщати.

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