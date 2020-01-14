Рада має намір розширити дію держканалу іномовлення на тимчасово окуповані території

Верховна Рада має намір розширити дію державного телеканалу іномовлення UA TV, який є частиною державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" на тимчасово окуповані території.



За ухвалення законопроекту №2521 за основу проголосував 231 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Законопроектом пропонується запустити ефірне мовлення державного каналу на окуповані території і прикордонні райони.



Законопроект передбачає, що державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" зможе вести мовлення в цифровому ефірі, аналоговому ефірі і в кабельних мережах на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, Криму та Севастополя, в районах, що межують з цими тимчасово окупованими територіями, і в прикордонних районах України.



Також законопроект передбачає, що програмна політика "Мультимедійної платформи іномовлення України" погоджується з уповноваженим органом, а контент проводиться не англійською та іншими мовами, а українською та іншими мовами.



Як повідомляли Українські Новини, інформаційне мовлення на держканалі очолила Трибушна, яка називала Зеленського порожнечею.



Також Трибушна критикувала жителів Донбасу, для яких буде віщати.