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  • Шеф нового гостелеканала критиковала жителей Донбасса, для которых будет вещать
04 января 2020, суббота, 07:00 889
СМИ 2020-01-04T07:00:02+02:00
Українські Новини
Шеф нового гостелеканала критиковала жителей Донбасса, для которых будет вещать

Шеф нового гостелеканала критиковала жителей Донбасса, для которых будет вещать

Валерия Драгомирова
Елена Трибушная, Донбасс, Владимир Зеленский
Елена Трибушная. Фото: Facebook/Елена Трибушная
Елена Трибушная. Фото: Facebook/Елена Трибушная

В пятницу стало известно, что в Украине с 15 февраля запустят государственный телеканал для неподконтрольных территорий, информационное вещание которого возглавит Елена Трибушная. Ее назначение вызвало неоднозначную реакцию, так как она позволяла себе оскорбительные высказывания в сторону жителей Донбасса. Об этом сообщает "Страна".

Вещать новый канал под руководством Трибушной будет на Донбасс. По крайней мере, такая официальная концепция. Этот регион на парламентских выборах в основном поддержал Оппозиционную платформу. Интересно, что Трибушная называла эту политсилу "обезьянами" и "агентами кремля". И отпускала шпильки в адрес ее избирателей.

Например, об этом она написала в посте к интервью, которое она взяла у владельца Veterano Pizza и блогера 24 канала Леонида Остальцева. Говоря о результатах выборов тот заявил, что "обезьяны получили 13%" и Трибушная назвала это "называть вещи своими именами".

Не скрывала Трибушная своего неприязненного отношения к Владимиру Зеленскому, которого назвала "пустотой" после дебатов с Петром Порошенко.

Также она припомнила Зеленскому его фото с пляжа в Одессе, а избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" упрекнула в том, что они привели в Раду "агентов Кремля".




Как сообщали Українські Новини, менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.

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