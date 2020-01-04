Шеф нового гостелеканала критиковала жителей Донбасса, для которых будет вещать

В пятницу стало известно, что в Украине с 15 февраля запустят государственный телеканал для неподконтрольных территорий, информационное вещание которого возглавит Елена Трибушная. Ее назначение вызвало неоднозначную реакцию, так как она позволяла себе оскорбительные высказывания в сторону жителей Донбасса. Об этом сообщает "Страна".

Вещать новый канал под руководством Трибушной будет на Донбасс. По крайней мере, такая официальная концепция. Этот регион на парламентских выборах в основном поддержал Оппозиционную платформу. Интересно, что Трибушная называла эту политсилу "обезьянами" и "агентами кремля". И отпускала шпильки в адрес ее избирателей.

Например, об этом она написала в посте к интервью, которое она взяла у владельца Veterano Pizza и блогера 24 канала Леонида Остальцева. Говоря о результатах выборов тот заявил, что "обезьяны получили 13%" и Трибушная назвала это "называть вещи своими именами".

Не скрывала Трибушная своего неприязненного отношения к Владимиру Зеленскому, которого назвала "пустотой" после дебатов с Петром Порошенко.

Также она припомнила Зеленскому его фото с пляжа в Одессе, а избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" упрекнула в том, что они привели в Раду "агентов Кремля".











Как сообщали Українські Новини, менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.