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14 січня 2020, вівторок, 19:16 10
Силові структури 2020-01-14T19:18:01+02:00
Українські Новини
Бойовики порушили режим тиші: поранені двоє військових

Бойовики порушили режим тиші: поранені двоє військових

Валерия Драгомирова
Донбас, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Поранені військові, ООС
Обстріл. ООС. Фото: Міноборони України
Обстріл. ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 14 січня, 2 українських військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 3 рази обстріляли українські позиції поблизу Новотроїцького, Мар'їнки і Невельського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів поблизу Луганського, Горіхового і Кримського.

Протягом поточної доби в результаті обстрілу бойовиків 2 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли житлові будинки під Луганськом, поранені мирні жителі.

Раніше ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.

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