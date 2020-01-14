Бойовики порушили режим тиші: поранені двоє військових

Бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 14 січня, 2 українських військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.



"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.



В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 3 рази обстріляли українські позиції поблизу Новотроїцького, Мар'їнки і Невельського.



В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів поблизу Луганського, Горіхового і Кримського.



Протягом поточної доби в результаті обстрілу бойовиків 2 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.



Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли житлові будинки під Луганськом, поранені мирні жителі.



Раніше ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.