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14 января 2020, вторник, 13:09 111
Силовые структуры 2020-01-14T14:00:02+02:00
Українські Новини
Боевики обстреляли жилые дома под Луганском: ранены мирные жители

Боевики обстреляли жилые дома под Луганском: ранены мирные жители

Надежда Комендантова
Обстрел боевиков, Обстрел
Обстрел Екатериновки (иллюстративное фото). Фото: facebook.com/policeLG
Обстрел Екатериновки (иллюстративное фото). Фото: facebook.com/policeLG

Гражданские пострадали из-за обстрела боевиками Голубовки Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"10 января артиллерийское подразделение дислоцированной в Алчевске 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК совершило провокационный обстрел позиций Объединенных сил. При этом оккупанты попали в район жилых домов н.п. Голубовка на временно оккупированной территории в Луганской области, в результате чего ранениям, в т.ч. тяжелым, подверглись гражданские лица", - сказано в нем.

Отмечается, что для скрытия своих преступных действий и перекладывания ответственности за обстрел на подразделения Объединенных сил, противник в который раз обратился к распространению фейковой информации через местные и российские СМИ.

Сообщается, что боевики 2 раза обстреляли позиции ООС во вторник.

Противник обстрелял Луганское и Ореховое, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщали Українськi Новини, 10 января боевики 13 раз обстреляли позиции  сил ООС, 3 украинских военных получили ранения.

На Донбассе сгорела база военных парамедиков, есть пострадавший.

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