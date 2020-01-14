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14 січня 2020, вівторок, 18:59 14
Політика 2020-01-14T19:00:54+02:00
Українські Новини
Помічник Президента заперечує зустріч Зеленського з Медведчуком в Омані

Помічник Президента заперечує зустріч Зеленського з Медведчуком в Омані

Валерия Драгомирова
Андрій Єрмак, Віктор Медведчук, Оман, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото з сайту Кремля
Зеленський. Фото з сайту Кремля

Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заперечує, що глава держави зустрічався в Омані з головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком і пояснює зволікання з його поверненням в Україну закриттям повітряного коридору у зв'язку з катастрофою пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані.

Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в ситуації, що склалася в регіоні. Як тільки було відкрито повітряний коридор, який було обмежено у зв'язку з трагедією, Президент вилетів. Усі спекуляції, а також конспірологічні теорії з приводу літака, Медведчука, куди і як цей літак летів, не мають під собою ніяких підстав і є продовженням брудних технологій, які мали місце ще за часів президентської кампанії - відтоді не змінилися ні замовники, ні їхні методи", - сказав він.

Єрмак також заявив, що версія збиття Іраном українського літака ракетою була однією з основних в української сторони з самого початку, у зв'язку з чим у Тегеран і було відправлено ​​експертну групу - для вивчення всіх обставин і встановлення фактів.

"Мені хотілося б припинити всі маніпуляції на тему нібито дезорганізації дій української влади: спочатку секретарем РНБО озвучувалися чотири версії трагедії. Однак позиція Президента Зеленського (і я вважаю її дуже правильною) полягає в тому, що офіційну заяву має бути зроблено, коли ми будемо спиратися на неспростовні факти та докази... Категорично не згоден із формулюванням щодо затримок. Відразу ж після визнання Іраном своєї провини пролунала заява Президента. До моменту офіційного визнання провини це були припущення, думки, а не офіційне твердження. Ця версія розглядалася з самого початку - про цю версію говорив і секретар РНБО, і голова СБУ. Але для нас було важливо, щоб вона була доведена", - пояснив він.

Єрмак переконаний, що іранська сторона визнала свою вину в результаті оперативної, професійної та ефективної роботи української групи в Тегерані, яка в тому числі була детально і всебічно проінформована партнерами України.

Він також додав, що, незважаючи на визнання іранською стороною факту збивання літака МАУ і на заяву про те, що це сталося в результаті трагічної помилки, Україні ще слід встановити, чи було це помилкою або умислом.

"Саме тому робота триває, і за підсумками повного і всебічного розслідування на місці нашої комісії, за участю іранських фахівців, а також за підтримки наших міжнародних партнерів, ми отримаємо відповідь на це питання", - сказав він.

Крім того, з його слів, у зв'язку зі збитим літаком Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН-17 у Донецькій області в липні 2014 року і літака МАУ в Ірані 8 січня Зеленський планує виступити з низкою ініціатив, пов'язаних із глобальним забезпеченням безпеки цивільних рейсів.

Як повідомляли Українськi Новини, 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана рейсовий літак Boeing української авіакомпанії МАУ зазнав аварії.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Члени екіпажу та 2 пасажири були громадянами України.

11 січня, до закінчення роботи міжнародної комісії, Іран визнав свою провину в збитті українського літака.

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