Україна розриває зв'язок з кримськими татарами за кордоном, закривши іномовлення, - ЗМІ

Мультимедійна платформа іномовлення України, відома, як телеканал UATV, припиняє міжнародне мовлення, розірвавши таким чином зв'язок з кримськими татарами. Про це передає Крим.Реалії.

Зокрема, телеканал нагадав, що українська влада вирішила припинити мовлення і закрити арабську, кримськотатарську та англомовну редакції UATV.

"Український міжнародний вісник припинив виробництво новин та супутникове мовлення з 13 січня 2020 року. Як наслідок, кілька англомовних провідних попрощалися зі своєю роботою і глядачами у всьому світі", – повідомили на UATV 12 січня.

Як повідомила колишня заступник міністра ліквідованого українського міністерства інформаційної політики Еміне Джеппар, колектив відправляють у тривалу відпустку.

"Наскільки мені відомо, зараз продовження роботи памскотатарской редакції не планують. Тобто не планують мовлення кримськотатарською мовою", – написала вона у Фейсбуці.

Представники корінного народу Кримського півострова стверджують, що даний хід української влади став показником прояву неповаги на адресу кримських татар.

Як відзначає активіст Заїр Смедляєв, більша частина кримських татар проживає закордоном, і дізнаватися інформацію про те, що відбувається в Україні рідною мовою для них було вкрай необхідно.

"Я вважаю, це показник ставлення до культури корінного народу. З трибун розповідають, що будуть зберігати і розвивати, а за фактом розвивають мови, яким немає ніякої загрози", – зазначив Смедляєв.

Як повідомляли Українські Новини, раніше наголошувалося, що у школах Севастополя за бажанням будуть вивчати українську.

Також Мінкультури повідомляло, що має намір запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020.