В школах Севастополя по желанию будут изучать украинский, - СМИ

В аннексированном Крыму школьники Севастополя начали изучать украинский язык. Об этом передает "Крым.Реалии" со ссылкой на российские СМИ.

В частности стало известно, что дисциплина не является обязательной к изучению. Ее утвердили, как факультатив, заявляют в подконтрольном России правительстве города.

Директор департамента образования и науки правительства Севастополя Игорь Белозеров в комеентарии российским СМИ заявил, что перед началом учебного года департамент получил первые просьбы на введение уроков украинского языка.

"По линии изучения родных языков в этом году к русскому и крымскотатарскому добавляется украинский", – сказал Белозеров.

По словам чиновника, преподавание крымскотатарского языка, как национального, уже ведется в школах Севастополя. Его преподают в различных форматах – как факультативы и как обязательные уроки для детей разных возрастов.

В департаменте севастопольского правительства отметили, что русский язык в городе изучают более 41 тыс. детей, украинский – около 180, столько же крымскотатарский.

По данным активиста Украинского культурного центра в Крыму Леонида Кузьмина, на полуострове из 7 украинских школ, которые были до аннексии, не осталось ни одной.

Подтверждения данной информации из других источников нет, передает издание.

Как сообщали Українські Новини, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму, а Украину - упростить процедуру посещения полуострова.

Кроме того, Грузия поддержала Украину и заявила о незаконности выборов в Крыму.