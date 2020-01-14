Міністр Соколовська в грудні виписала собі премію за 3 місяці, а також оздоровчі та матеріальна допомога на суму до 176 тис. гривень

Міністр Соколовська в грудні виписала собі премію за 3 місяці, а також оздоровчі та матеріальна допомога на су

Заробітна плата міністра соціальної політики Юлії Соколовської за грудень склала 217 тис. гривень, тоді як за листопад - 56,6 тис. гривень. Зарплата її заступників - від 65,4 тис. до 168 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 60,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Соколовській в грудні, склала 216 783 гривні, з них посадовий оклад – 15 238 гривень, надбавка за вислугу років – 3 657 гривень, надбавка за роботу з таємними документами – 3 048 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 15 238 гривень, відпускні – 1 527 гривень, премія за жовтень 2019 року – 26 182 гривні, премія за листопад 2019 року – 25 905 гривень, премія за грудень 2019 року – 30 476 гривень, допомога на оздоровлення – 47 394 гривні, допомога на вирішення соціально-побутових проблем – 47 394 гривні, індексація - 725 гривень.

Податки і збори склали 42 273 гривні.

Зарплата заступника міністра Наталії Ненюченко склала 131 487 гривень (зокрема, премія – 30 800 гривень та допомогу на вирішення соціально-побутових проблем – 63 726 гривень), заступників Олега Коваля – 168 144 гривні (премія – 27 867 гривень, допомога на оздоровлення – 53 181 гривня та допомогу на вирішення соціально-побутових проблем – 53 181 гривня), Віталія Музиченко – 65 441 гривня (30 800 гривень – премія), зарплата заступника міністра соцполітики за євроінтеграції Сергія Ніжинського склала 166 842 гривні (премія – 30 800 гривень та допомогу на оздоровлення 50 376 гривень та на вирішення соціально-побутових проблем – 50 376 гривень) і держсекретаря Олени Богачової з 10 по 31 грудня – 60 366 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Соколовська задекларувала квартири в Києві та Вінницькій області та 1,2 млн гривень доходів.