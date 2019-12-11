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11 декабря 2019, среда, 06:00 179 Документ
Политика 2019-12-11T07:45:02+02:00
Українські Новини
Соколовская получила в ноябре в 9 раз меньше, чем ее заместители

Соколовская получила в ноябре в 9 раз меньше, чем ее заместители

Елизавета Кесельман
Кабмин, Зарплата, зарплата чиновников, Юлия Соколовская
Соколовская. Фото: пресс-служба Кабмина
Соколовская. Фото: пресс-служба Кабмина
 

Заработная плата министра социальной политики Юлии Соколовской за ноябрь составила 56,6 тыс. гривен, ее заместителей - от 54,7 тыс. до 63,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 478,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

 

Сумма средств, начисленная Соколовской в ноябре, составила 56 619 гривен, из них должностной оклад – 12 952 гривны, надбавка за выслугу лет – 2 902 гривны, надбавка за работу с секретными документами – 2 590 гривен, надбавка за интенсивность труда – 12 952 гривны, командировочные – 8 633 гривны, премия за сентябрь – 16 000 гривен, индексация - 588 гривен.

Налоги и сборы составили 11 040 гривен.

Фактическая сумма средств, выплаченная министру, составила 45 578 гривен.

Зарплата заместителя министра Наталии Ненюченко составила 63 726 гривен, Олега Коваля – 54 795 гривен, Виталия Музыченко – 62 606 гривен, зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Сергея Нижинского составила 57 741 гривен и госсекретаря Виктора Иванкевича с 1 по 5 ноября – 478 572 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада.

Кроме того, за 2018 год Соколовская задекларировала квартиры в Киеве и Винницкой области и 1,2 млн гривен доходов.

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