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14 січня 2020, вівторок, 18:18 21 Документ
Кабмін 2020-01-14T20:45:02+02:00
Українські Новини
Міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальна допомога - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих

Міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальна допомога - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих

Олена Проценко
Зарплата, Зарплата міністра, зарплати чиновників, Оксана Коляда (Гаврилюк)
Оксана Коляда. Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда. Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Зарплата міністра з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди за грудень склала 159 тис. гривень, в той час як у листопаді - 23 тис. гривень. Заробітна плата її заступників - від 55 тис. до 205 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 151 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Коляді за грудень, склала 158 771 гривню, з них зарплата – 16 000 гривень, надбавка за вислугу років – 6 720 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 8 000 гривень, відпусткові за грудень – 724 гривні, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем – 23 282 гривні, допомога на оздоровлення – 23 282 гривні, премія за грудень – 80 000 гривень, індексація - 763 гривні.

Фактична сума, отримана міністром після утримання податків і зборів, склала 153 182 гривні.

Зарплата першого заступника міністра Антона Колумбета склала 190 288 гривень (з них, зокрема, 74 286 гривень – премія, 42 430 гривень - допомогу на оздоровлення та 42 430 – на вирішення соціально-побутових проблем), заступників Олександра Терещенка – 204 982 гривні (69 333 гривні – премія, 53 666 гривень – допомогу на оздоровлення та 53 666 гривень – на вирішення соціально-побутових проблем), Олексія Ілляшенко – 108 563 гривні (в тому числі премія в сумі 72 800 гривень), Руслана Калініна – 54 990 гривень ( у тому числі премія – 41 294 гривні) і держсекретаря Людмили Дараган – 150 987 гривень (в тому числі допомога до відпускних – 76 162 гривні).

Як повідомляли Українські Новини, Коляда до свого призначення обіймала посаду заступник міністра у справах ветеранів.

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