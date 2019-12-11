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11 декабря 2019, среда, 06:00 414 Документ
Политика 2019-12-11T06:00:02+02:00
Українські Новини
Коляда заработала в ноябре в 3 раза меньше, чем ее госсекретарь

Коляда заработала в ноябре в 3 раза меньше, чем ее госсекретарь

Елизавета Кесельман
Кабмин, Верховная Рада, Нардепы, зарплата чиновников, Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Зарплата министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды за ноябрь составила 23 тыс. гривен, ее заместителей - от 54 тыс. до 62,3 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 76 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Коляде за ноябрь, составила 23 123 гривны, из них должностной оклад – 8 380 гривен, надбавка за выслугу лет – 3 520 гривен, отпускные – 10 841 гривна, индексация - 381 гривна.

 

 

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 18 614 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Антона Колумбета составила 61 178 гривен, заместителей Александра Терещенко – 53 888 гривен, Алексея Ильяшенко – 62 328 гривен и госсекретаря Людмилы Дараган – 76 162 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Коляда получила меньше всех своих замов в октябре.

Также за 2018 год Коляда задекларировала 112 тыс. гривен зарплаты в благотворительном фонде и 6 тыс. гривен соцпомощи.

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