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14 січня 2020, вівторок, 18:14 88 Документ
Кабмін 2020-01-14T20:17:43+02:00
Українські Новини
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110

Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень

Олена Проценко
міністр закордонних справ, Зарплатня, Зарплати міністрів, зарплати чиновників, Вадим Пристайко
Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко
Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко

Заробітна плата міністра закордонних справ Вадима Пристайка за грудень склала 234 тис. гривень, в той час як за листопад він заробив 68,2 тис. гривень. Зарплатня його заступників - від 45,5 тис. до 96 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 128 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

Загальна сума нарахованих міністру в грудні коштів становить 233 892 гривні.

З вищевказаних коштів заробітна плата склала 122 044 гривні: посадовий оклад – 3 048 гривень, надбавка за вислугу років – 1 524 гривні, надбавка за доступ до державної таємниці – 609 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць – 609 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 3 048 гривень, зарплата за дні короткострокових відряджень – 31 213 гривень, премія за жовтень 2019 року – 18 909 гривень, премія за листопад 2019 року – 42 667 гривень, премія за грудень – 12 190 гривень, відпускні – 8 227 гривень.

Також у грудні Пристайко була виплачена матеріальна допомога на оздоровлення в сумі 55 924 гривні і допомогу на вирішення соціально-побутових проблем – 55 924 гривні.

Загальна сума нарахованих міністру в грудні коштів становить 233 892 гривні.

Зарплатня заступників міністра за грудень склала Сергія Кислиці – 88 460 гривень, Василя Боднаря – 95 855 гривень, Єгора Божко – 85 345 гривень і держсекретаря Андрія Зайця – 128 034 гривні, екс-заступника міністра Олени Зеркаль - 45 572 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Пристайко задекларував 2,8 млн гривень доходів.

Також 4 грудня Кабмін звільнив заступника міністра закордонних справ Зеркаль.

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