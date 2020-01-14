Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень

Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110

Заробітна плата міністра закордонних справ Вадима Пристайка за грудень склала 234 тис. гривень, в той час як за листопад він заробив 68,2 тис. гривень. Зарплатня його заступників - від 45,5 тис. до 96 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 128 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

Загальна сума нарахованих міністру в грудні коштів становить 233 892 гривні.

З вищевказаних коштів заробітна плата склала 122 044 гривні: посадовий оклад – 3 048 гривень, надбавка за вислугу років – 1 524 гривні, надбавка за доступ до державної таємниці – 609 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць – 609 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 3 048 гривень, зарплата за дні короткострокових відряджень – 31 213 гривень, премія за жовтень 2019 року – 18 909 гривень, премія за листопад 2019 року – 42 667 гривень, премія за грудень – 12 190 гривень, відпускні – 8 227 гривень.

Також у грудні Пристайко була виплачена матеріальна допомога на оздоровлення в сумі 55 924 гривні і допомогу на вирішення соціально-побутових проблем – 55 924 гривні.

Загальна сума нарахованих міністру в грудні коштів становить 233 892 гривні.

Зарплатня заступників міністра за грудень склала Сергія Кислиці – 88 460 гривень, Василя Боднаря – 95 855 гривень, Єгора Божко – 85 345 гривень і держсекретаря Андрія Зайця – 128 034 гривні, екс-заступника міністра Олени Зеркаль - 45 572 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Пристайко задекларував 2,8 млн гривень доходів.

Також 4 грудня Кабмін звільнив заступника міністра закордонних справ Зеркаль.