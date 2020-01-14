За 11 місяців 2019 "Рівнеазот" збільшив виробництво міндобрив більш ніж у 2 рази до 1 млн тонн

У січні-листопаді 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року великий виробник мінеральних добрив "Рівнеазот" (Рівненська область), що входить до складу компанії Ostchem, збільшив виробництво мінеральних добрив більш ніж у 2 рази до 1 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

"За 11 місяців 2019 року ПрАТ "Рівнеазот", що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, виробило 1,004 млн тонн мінеральних добрив", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, із зазначеної кількості було вироблено 251 тис. тонн технічного аміаку, 30 тис. тонн аміаку водного технічного, 532 тис. тонн аміачної селітри, 4 тис. тонн аміачної селітри (у вигляді плаву), 187 тис. тонн ІАС (вапняно-аміачної селітри).

Підприємство також виробило 542 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти.

"У 2019 ми більш ніж у 2 рази збільшили обсяги'єми виробництва азотних добрив і повністю виконали поставлені виробничі завдання. Найважливіша виробнича подія року - відновлення роботи двох із трьох агрегатів аміаку. Зростання об'ємів виробництва аміаку призвів до стабілізації роботи всього підприємства, тому що було завантажено інші цехи, для яких аміак є вхідною сировиною. Закриття українського ринку від російських добрив дало нам можливість не тільки збільшувати об'єми виробництва, а й розвивати наші виробничі майданчики. За 11 місяців 2019 року акціонери вклали в розвиток виробничих потужностей понад 73,64 мільйона гривень. Впровадження інноваційних технологій, безперервний розвиток виробничих потужностей і організація виробництва за найвищими світовими стандартами залишаються ключовими пріоритетами заводу", - сказано в повідомленні з посиланням на голову правління підприємства Михайла Заблуду.

Повідомляється, що найбільш суттєвими були капітальні вкладення в цеху: неконцентрированної азотної кислоти (17,14 млн гривень), аміачної селітри (9,02 млн гривень), складних мінеральних добрив (7,62 млн гривень), "Аміак-2" (3,21 млн гривень) і "Аміак-1" (2,85 млн гривень).

Велика частина вкладень була спрямована на збільшення продуктивності агрегатів у ключових цехах і зниження собівартості, поліпшення логістики і споживчих властивостей готової продукції.

Капремонти і впровадження низки інноваційних рішень дозволили, перш за все, підвищити надійність хімічного виробництва і поліпшити бізнес-процеси.

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