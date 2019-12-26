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  • За 11 месяцев черкасский "Азот" произвел 1,42 млн тонн азотных минеральных удобрений
26 декабря 2019, четверг, 11:55 254
Политика 2019-12-26T13:00:02+02:00
Українські Новини
За 11 месяцев черкасский "Азот" произвел 1,42 млн тонн азотных минеральных удобрений

За 11 месяцев черкасский "Азот" произвел 1,42 млн тонн азотных минеральных удобрений

Ольга Фандорина
Group DF

В январе-ноябре 2019 года  входящее в состав компании Ostchem предприятие "Азот" (Черкассы) произвело 1,42 млн тонн азотных минеральных удобрений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"В 2019 году мы добились практически 100% загрузки наших производственных мощностей. Рост объемов производства по итогу года будет порядка 10%. Один из главных внешних факторов, который способствовал этому, – начатые Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговые мероприятия относительно поставок удобрений из РФ. Заводу удалось быстро увеличить объемы производства минеральных удобрений. За 11 месяцем этого года мы на 81% увеличили выработку КАС по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (с 240,9 тыс. тонн до 438,1 тыс. тонн). На 55% выросли объемы производства карбамида. Производство селитры также выросло, но не значительно", - сказано в сообщении со ссылкой на председателя правления "Азота" Виталия Склярова.

Согласно сообщению, за 11 месяцев было произведено 417,5 тыс. тонн, товарного карбамида – 557,2 тыс. тонн, КАС – 438,1 тыс. тонн, аммиачной воды 9,2 тыс.тонн.

Кроме того, за 11 месяцев было произведено 738,7 тыс. тонн аммиака, в том числе товарного – 55,7 тыс. тонн, неконцентрированной азотной кислоты – 507,2 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, черкасский "Азот" входит в холдинг Оstchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, КАС), капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

В частности, Group DF - один из крупнейших инвесторов в химическую промышленность и энергетику на территории Восточной Европы.

Группа также развивает компании в сферах сельского хозяйства, медиа и недвижимости.

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