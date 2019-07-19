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19 июля 2019, пятница, 12:40 138
Экономика 2019-07-19T13:09:22+03:00
Українські Новини
Group DF готова полностью обеспечить агропредприятия удобрениями к осенней посевной кампании

Group DF готова полностью обеспечить агропредприятия удобрениями к осенней посевной кампании

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF заявляет, что предприятия группы готовы полностью обеспечить агропромышленные компании Украины удобрениями к осенней посевной кампании 2019 года.

Об этом заявил директор химического производства Group DF Сергей Павлючук в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Три наших химических предприятия – в Черкассах, Ривне и Северодонецке работают в штатном режиме и полностью выполняют полученную заявку от Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства экономического развития и торговли. К осенней посевной мы планируем поставить на украинский рынок около 1,7 млн тонн азотных удобрений, в то время как внутренний рынок традиционно потребляет около 1,6 млн тонн азотных удобрений в тот же период", - сказал он.

Также директор черкасского "Азота" отметил, что за 6 месяцев 2019 года предприятием было суммарно выпущено около 600 тыс. тонн азотных удобрений (аммиака, аммиачной селитры и КАС).

"Вначале лета мы провели ряд ремонтов технологического оборудования, и благодаря этому во втором полугодии ожидаем увеличения производства продукции до 800 тысяч тонн", – добавил он.

В свою очередь на "Северодонецком "Азоте" было возобновлено производство аммиачной селитры, плановые объемы производства которой на 2 полугодие 2019 года составляют около 260 тыс. тонн.

Кроме того, складские запасы азотных удобрений Черкасского "Азота", Ривнеазота и Северодонецкого "Азота" на сегодняшний день составляют около 250 тыс. тонн.

"Поэтому по мере поступления платежеспособных заявок от аграриев химические предприятия Group DF готовы немедленно осуществлять отгрузку продукции", - подчеркнули в группе.

Также по оценкам Group DF, потребление украинского АПК в 2019 году составит около 4 млн тонн азотных удобрений.

Как сообщали Українські Новини, ранее в детских памперсах нашли опасные химические вещества, которые используют для борьбы с сорняками.

Также ранее в массово завозимых в Украину российских удобрениях обнаружили  содержание тяжелых металлов и радиоактивных элементов.

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