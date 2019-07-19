Group DF готова полностью обеспечить агропредприятия удобрениями к осенней посевной кампании

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF заявляет, что предприятия группы готовы полностью обеспечить агропромышленные компании Украины удобрениями к осенней посевной кампании 2019 года.\r\nОб этом заявил директор химического производства Group DF Сергей Павлючук в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.\r\n"Три наших химических предприятия – в Черкассах, Ривне и Северодонецке работают в штатном режиме и полностью выполняют полученную заявку от Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства экономического развития и торговли. К осенней посевной мы планируем поставить на украинский рынок около 1,7 млн тонн азотных удобрений, в то время как внутренний рынок традиционно потребляет около 1,6 млн тонн азотных удобрений в тот же период", - сказал он.\r\nТакже директор черкасского "Азота" отметил, что за 6 месяцев 2019 года предприятием было суммарно выпущено около 600 тыс. тонн азотных удобрений (аммиака, аммиачной селитры и КАС).\r\n"Вначале лета мы провели ряд ремонтов технологического оборудования, и благодаря этому во втором полугодии ожидаем увеличения производства продукции до 800 тысяч тонн", – добавил он.\r\nВ свою очередь на "Северодонецком "Азоте" было возобновлено производство аммиачной селитры, плановые объемы производства которой на 2 полугодие 2019 года составляют около 260 тыс. тонн.\r\nКроме того, складские запасы азотных удобрений Черкасского "Азота", Ривнеазота и Северодонецкого "Азота" на сегодняшний день составляют около 250 тыс. тонн.\r\n"Поэтому по мере поступления платежеспособных заявок от аграриев химические предприятия Group DF готовы немедленно осуществлять отгрузку продукции", - подчеркнули в группе.\r\nТакже по оценкам Group DF, потребление украинского АПК в 2019 году составит около 4 млн тонн азотных удобрений.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в детских памперсах нашли опасные химические вещества, которые используют для борьбы с сорняками.\r\nТакже ранее в массово завозимых в Украину российских удобрениях обнаружили содержание тяжелых металлов и радиоактивных элементов.