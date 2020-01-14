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14 січня 2020, вівторок, 15:04 18
Події 2020-01-14T15:33:38+02:00
Українські Новини
У Києві затопило окропом вулицю на Шулявці

У Києві затопило окропом вулицю на Шулявці

Ольга Фандорина
Потоп на Шулявці. Фото: dtp.kiev.ua
Потоп на Шулявці. Фото: dtp.kiev.ua

У Києві 14 січня відбулася комунальна аварія на вулиці Нижнеключевій, яка знаходиться в районі Шулявки. Тут окріп залив територію через прорив тепломережі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Журналісти повідомляють, що прорив труби гарячої води стався біля РК Campus. Судячи з опублікованих фотографій, у дворі зараз тече кип'яток і йде пара. Комунальників там ще не помітили.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація має намір компенсувати шкоду водіям, автомобілі яких були пошкоджені через масштабного прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza.

Раніше стало відомо, що в результаті аварії постраждали пасажири маршрутки, а також відвідувачі ТЦ Ocean Plaza, всього 9 чоловік.
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