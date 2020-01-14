В Україні вдарять морози до -11 з вітрами і туманами: прогноз погоди на середу

15 січня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -1...-6 градусів, у Чернівецькій області -3...-8 градусів, вдень +1...+8 градусів, у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях +4...+10 градусів.

У Карпатах без опадів, вночі і вранці місцями туман, температура вночі -6...-11 градусів, вдень -1...+4 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +6...+8 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі -1...+1 градус, удень +5...+7 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, у Сумській області вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +1...-5 градусів, удень 0...+7 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях вночі та вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +1...-5 градусів, вдень +1...+7 градусів

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +1...+7 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +3...-4 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +5...+7 градусів.

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