Бойовики обстріляли житлові будинки під Луганськом: поранено мирних жителів

Цивільні постраждали внаслідок обстрілу бойовиками Голубовки Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"10 січня артилерійський підрозділ дислокованої в Алчевську 4 окремої мотострілкової бригади 2 АК вчинив провокаційний обстріл позицій Об'єднаних сил. При цьому окупанти потрапили в район житлових будинків н. п. Голубівка на тимчасово окупованій території в Луганській області, в результаті чого поранення, в т. ч. важким, піддалися цивільні особи", - сказано в ньому.

Наголошується, що для приховування своїх злочинних дій і перекладання відповідальності за обстріл на підрозділів Об'єднаних сил, противник вкотре звернувся до поширення фейкової інформації через місцеві та російські ЗМІ.

Повідомляється, що бойовики 2 рази обстріляли позиції ООС у вівторок.

Противник обстріляв Луганське і Горіхове, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляли Українські Новини, 10 січня бойовики 13 раз обстріляли позиції сил ООС, 3 українських військових отримали поранення.

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