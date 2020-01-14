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14 січня 2020, вівторок, 10:43 15
Силові структури 2020-01-14T11:20:15+02:00
Українські Новини
Керівник управління податкової в Одеській області попався на дачі $25 тис. хабара прокурору

Керівник управління податкової в Одеській області попався на дачі $25 тис. хабара прокурору

Надежда Комендантова
НАБУ, податкова служба, хабар чиновнику

В той час, як ДБР розслідує підробку документів чиновником ДФС для отримання квартири, Національне антикорупційне бюро підозрює виконуючого обов'язки керівника управління Державної фіскальної служби в Одеській області в дачі 25 тис. доларів хабара прокурору.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Підозрюваний дав хабара керівника структурного підрозділу регіональної прокуратури.

13 січня детективи за сприяння Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (дача хабара) Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що підозрюваний запропонував керівнику структурного підрозділу прокуратури Одесою області щомісяця 25 тис. доларів за неперешкоджання протиправної діяльності податківців, пов'язаної з одержанням неправомірної вигоди від підприємців, і не залучати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної.

Наслідок задокументувало факт надання неправомірної вигоди, яка повинна була стати першим траншем надалі "взаємодії" з посадовим регіональної прокуратури.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство встановлює інших осіб, причетних до скоєння злочину.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова.

Раніше ДБР передало до суду справу про отриманні $12 тис. хабара співробітником ДФС.

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