ГБР передало в суд дело о получении $12 тыс. взятки сотрудником ГФС

Госбюро расследований завершило расследование уголовного производства по подозрению заместителя начальника отдела Государственной фискальной службы в Киеве в получении 12 тыс долларов взятки и дело направили дело в суд.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в соцсети Facebook.

"Апдейт по делу заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве, которого подозревают в получении 12 000 долларов неправомерной выгоды. Завершили досудебное расследование и направили дело в суд", - сообщила она.

По ее словам, речь идет о милиционере, который, по версии следствия, пообещал частному предпринимателю помочь закрыть уголовное производство против него и вернуть документы, изъятые во время обысков. Свои услуги он оценил в 12 000 долларов США.

"Служащий ГФС не только требовал взятку у предпринимателя, но и обманул его, зная, что влиять на следователей, открыли уголовное производство, он никоим образом не может", - сообщила Варченко.

Теперь милиционеру грозит до 8 лет тюрьмы (ч. 3 ст. 190 УК).

Досудебное расследование осуществляли следователи Центрального аппарата ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и оперативном сопровождении Национальной полиции Украина.

Как сообщали Українськi Новини, ранее материалы дела для ознакомления передали стороне защиты.

Также cотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Херсонской области, Автономной республике Крым и Севастополе по подозрению во взяточничестве, а инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким.