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14 січня 2020, вівторок, 10:40 18 Доповнено
Судова влада 2020-01-14T10:41:44+02:00
Українські Новини
Суд скасував електронний браслет екс-заступнику міністра культури Лісничій

Суд скасував електронний браслет екс-заступнику міністра культури Лісничій

Жора Шокин
НАБУ, Вікторія Ліснича, хабарництво, Вищий антикорупційний суд, Браслет

Вищий антикорупційний суд скасував зобов'язання колишнього заступника міністра культури Вікторії Лісничої носити електронний браслет контролю.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Лісничої Віталій Григорів.

За його словами, інші зобов'язання суд продовжив.

"Продовжили все, крім зобов'язання носити електронний браслет контролю", - сказав він.

Рішення було прийнято 13 січня.

Серед зобов'язань продовжено заборону на виїзд за кордон.

(Новина від 13 січня доповнена коментарями прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури):

Спікер САП Ольга Постолюк підтвердила Українським Новинам, що суд скасував Лісничій електронний браслет.

При цьому інші обов'язки суд продовжив на 2 місяці.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд заарештував екс-заступник міністра культури Лісничу з заставою 576 тис. гривень, після внесення якого вона вийшла із СІЗО.

Також Ліснича зобов'язана була носити електронний браслет контролю.

Так, чиновниці Кондзеля і Ліснича причетні до хабарів за вплив на рішення Кабміну.

Раніше Офіс президента України офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту громадської інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі. Так, в Офісі Президента зазначили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих".

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