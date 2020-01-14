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  • Затоплення Ocean Plaza: водіям постраждалих авто виплатять компенсації
14 січня 2020, вівторок, 09:41 32
Події 2020-01-14T12:30:04+02:00
Українські Новини
Затоплення Ocean Plaza: водіям постраждалих авто виплатять компенсації

Затоплення Ocean Plaza: водіям постраждалих авто виплатять компенсації

Анна Рудык
Ocean Plaza, Прорив теплотраси, Петро Пантелеєв
Пар від окропу біля Ocean Plaza. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko
Пар від окропу біля Ocean Plaza. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko

Київська міська державна адміністрація має намір компенсувати шкоду водіям, автомобілі яких були пошкоджені через масштабний прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza. Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв, передає НВ.

Так, Пантелєєв заявив, що розгляд буде проводитися з кожним випадком індивідуально.

"Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки", – сказав Пантелєєв.

За його словами, пошкодження автомобілів будуть обстежені спеціальною комісією.

Як повідомляли Українські Новини, вранці у вівторок, 14 січня, в Києві на вулиці Антоновича повним ходом йшли роботи з ліквідації прориву теплотраси. Адже в результаті інциденту на проїжджій частині провалився асфальт і з цієї причини дорогу перекрили. Але цей провал виявився не єдиним. З боку входу в "Ашан" вночі провалився асфальт і частина тротуарної плитки на пішохідній зоні.

Тим часом в результаті аварії постраждали пасажири маршрутки, а також відвідувачі ТЦ Ocean Plaza, всього 9 чоловік.

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