підписатися на розсилку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 січня 2020, вівторок, 08:50 11
Силові структури 2020-01-14T09:30:02+02:00
Українські Новини
Поліція Києва визначила найкримінальніший район столиці

Поліція Києва визначила найкримінальніший район столиці

Анна Рудык
Поліція Києва, кримінал, Нацполіція, райони
Поліція. Фото: Pixabay
Поліція. Фото: Pixabay

В 2019 році Солом'янський район столиці поліція назвала самим кримінальним. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, яка оприлюднила статистику викликів екіпажів поліції за 2019 рік на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що всього за 2019 рік київські патрульні отримали та опрацювали 539795 викликів, які надійшли через службу 102.

Статистика дзвінків по районах:

  • Солом'янський район - 59319;
  • Дарницький район — 59133;
  • Дніпровський район — 58082;
  • Деснянський район — 57918;
  • Святошинський район — 56884;
  • Голосіївський район — 52082;
  • Оболонський район — 51061;
  • Шевченківський район — 50568;
  • Подільський район — 44996;
  • Печерський район — 44728;

Автодорога М-01 -5024 (в межах території обслуговування екіпажів столичної патрульної поліції).

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 року в Україні вкрали понад 4 тис. автомобілів - найбільше ризикують кияни.

Раніше поліція посилила заходи безпеки в Києві на різдвяні свята.

Більше новин про: Поліція Києва кримінал Нацполіція райони

Новини
Смертельний вірус вийшов за межі Китаю: ознаки інфекції і як не захворіти 09:20
Російські хакери атакували сайт "Кварталу 95" і зламали сайт Burismа 09:15
Поліція Києва визначила найкримінальніший район столиці 08:50
Сьогодні Рада розгляне скасування адвокатської монополії, соцдопомогу і ціни на ліки 08:44
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 08:25
більше новин
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
Перевибори в ОТГ на Чернігівщині виграв "Наш край" 12:55
Чернігівщина увійшла в трійку лідерів за результатами децентралізації, - Прокопенко 15:55
більше новин
Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020 12:53
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020 05:50 Інфографіка
Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи 10:16
Начальнику департаменту Офісу Президента Кондзелі змінили цілодобовий домашній арешт на нічний 11:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok