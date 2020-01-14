Поліція Києва визначила найкримінальніший район столиці

В 2019 році Солом'янський район столиці поліція назвала самим кримінальним. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, яка оприлюднила статистику викликів екіпажів поліції за 2019 рік на своїй сторінці в Facebook. Так, повідомляється, що всього за 2019 рік київські патрульні отримали та опрацювали 539795 викликів, які надійшли через службу 102. Статистика дзвінків по районах: Солом'янський район - 59319; Дарницький район — 59133; Дніпровський район — 58082; Деснянський район — 57918; Святошинський район — 56884; Голосіївський район — 52082; Оболонський район — 51061; Шевченківський район — 50568; Подільський район — 44996; Печерський район — 44728; Автодорога М-01 -5024 (в межах території обслуговування екіпажів столичної патрульної поліції). Як повідомляли Українські Новини, в 2018 року в Україні вкрали понад 4 тис. автомобілів - найбільше ризикують кияни. Раніше поліція посилила заходи безпеки в Києві на різдвяні свята.