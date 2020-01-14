Поліція Києва визначила найкримінальніший район столиці

В 2019 році Солом'янський район столиці поліція назвала самим кримінальним. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, яка оприлюднила статистику викликів екіпажів поліції за 2019 рік на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що всього за 2019 рік київські патрульні отримали та опрацювали 539795 викликів, які надійшли через службу 102.

Статистика дзвінків по районах:

Солом'янський район - 59319;

Дарницький район — 59133;

Дніпровський район — 58082;

Деснянський район — 57918;

Святошинський район — 56884;

Голосіївський район — 52082;

Оболонський район — 51061;

Шевченківський район — 50568;

Подільський район — 44996;

Печерський район — 44728;

Автодорога М-01 -5024 (в межах території обслуговування екіпажів столичної патрульної поліції).

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 року в Україні вкрали понад 4 тис. автомобілів - найбільше ризикують кияни.

Раніше поліція посилила заходи безпеки в Києві на різдвяні свята.