В 2018 году в Украине украли более 4 тыс. автомобилей - больше всего рискуют киевляне

По данным Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в 2018 году на территории Украины украдено 4092 автомобиля, из них - 25% машин похищены в Киеве, 10% - в Одесской области, и около 9% - в Днепропетровской области. По данным Национальной полиции, в течение первых трех месяцев 2019 года в целом по Украине уже угнали 766 машин, вернуть владельцам удалось лишь 250 машин (32,6%), - об этом говорится в статье издания "Апостроф".

Статистика Генеральной прокуратуры Украины не лучше. В 2018 году ведомством зарегистрировано 4405 случаев незаконного завладения транспортными средствами (в 2017 году воры украли 5684 автомобиля). Более 22% автомобилей похищено именно в столице! Тенденция продолжается и в 2019 году - по данным Генеральной прокуратуры Украины из 794 похищенных с января по март автомобилей - более 21% украли в Киеве, который последние годы стал Меккой для авто воров.

Страховые компании бьют тревогу - каждый четвертый автомобиль в Украине похищают в Киеве. В группе риска - дешевые авто отечественного производства и популярные марки японского или немецкого автопрома. В стране процветает безнаказанное авто воровство - владельцам стоит самим заботиться о своем имуществе, поскольку полиция не может гарантировать гражданам сохранность их автособственности.

Чаще всего машины крадут с парковок торговых и развлекательных центров, дворов многоэтажек. Обычно, воры сканируют сигнал ключа автомобилей, оборудованных штатной системой защиты - после чего, похищенный автомобиль перегоняют в место отстоя. Далее автомобиль продают с перебитыми номерами или разбирают на запчасти.

Страховые компании, считают, что ситуация с количеством похищенных автомобилей только ухудшается. Среди основных причин - отсутствие подземных паркингов в большинстве столичных новостроек и высокая стоимость парковочных мест. Увеличение угонов автомобилей связывают и с войной на Востоке Украины. Профессиональные авто воры, перебрались в Киев, Одессу, Днепр - подальше от зоны боевых действий. Также существенно подешевело компьютерное оборудование, которое используется ворами для своего ремесла. Не смотря на все перечисленное - государственная система видеонаблюдения развивается очень медленными темпами.

Если в ближайшее время, государство не вмешается в ситуацию с авто угонами, стоимость страхового полиса может вырасти. За бездействие правоохранителей снова заплатят автовладельцы.

Полиция должна не замалчивать проблему, а решать ее, опираясь на международный опыт и современные технологии.

"И, конечно же, нужен глубокий аудит структуры полиции и системы регистрации транспортных средств на предмет возможного содействия криминальному авто миру", - считают журналисты.