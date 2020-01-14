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14 січня 2020, вівторок, 08:25 23
Кабмін 2020-01-14T08:38:00+02:00
Українські Новини
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука

Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука

Анна Рудык
Михайло Федоров, зарплати Кабміну, Міністерство цифрової транформації, зарплати чиновників
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова за грудень становила 85 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Федорову за грудень була нарахована заробітна плата у розмірі 84 887 гривень, з них посадовий оклад становив 15 381 гривня, надбавка за інтенсивність праці – 15 381 гривня, премія - 34 000 гривень, премія за листопад - 15 381 гривня, витрати на відрядження - 4 744 гривні.

Сума утриманих податків становила 16 553 гривень.

Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, становила 68 334 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата прем'єр-міністра Олексія Гончарука за грудень становила 76 тис. гривень.

Також заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета за грудень 2019 року становила 17,5 тис. гривень.

Крім того, міністр Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі.

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