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13 січня 2020, понеділок, 22:13 14
Суспільство 2020-01-13T23:30:01+02:00
Українські Новини
В Ірані ідентифікували першого загиблого українського пасажира

В Ірані ідентифікували першого загиблого українського пасажира

Ольга Фандорина
Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді, авіакатастрофа, Ідентефікація
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ. Про це повідомили в ефірі телеканалу 1+1.

Повідомляється, що вдалося ідентифікувати тіло одного з пілотів.

"На допомогу українській делегації прилетіли канадські авіаексперти. Фахівців з ДНК-аналізу в канадській групі немає, але при необхідності вони також можуть прибути в Іран", - йдеться в повідомленні.

Українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літаків.

11 січня зразки ДНК родичів загиблих при катастрофі літака МАУ передали в Іран.

8 січня літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана.

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