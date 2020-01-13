В Ірані ідентифікували першого загиблого українського пасажира

Українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ. Про це повідомили в ефірі телеканалу 1+1.

Повідомляється, що вдалося ідентифікувати тіло одного з пілотів.

"На допомогу українській делегації прилетіли канадські авіаексперти. Фахівців з ДНК-аналізу в канадській групі немає, але при необхідності вони також можуть прибути в Іран", - йдеться в повідомленні.

Українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літаків.

11 січня зразки ДНК родичів загиблих при катастрофі літака МАУ передали в Іран.

8 січня літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана.