Київ опинився на останніх позиціях у рейтингу "розумних" міст: заважає брудне повітря і трафік

Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Київ зайняв 92 місце із 102 в рейтингу найбільш технологічних міст світу в 2019 році, за даними першого дослідження Smart City Index 2019 центру світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурського університету технологій та дизайну.

Про це свідчать дані дослідження, передають Українські Новини.

Міста оцінювалися за 2 основних компонентів: структура (існуюча інфраструктура міст) і технології (технологічні умови та послуги, доступні для жителів).

Кожен компонент, у свою чергу, оцінювався по 5 основним сферам життя: здоров'я та безпека, мобільність, активність, можливості (робота і школа) і управління.

Респондентам пропонувалося оцінити кожну сферу від 1 до 100.

З твердженням, що "базова санітарія відповідає потребам найбідніших районів", погодилося 58,9% опитаних, з твердженням, що "громадський транспорт є задовільним" - 47,8%, з тим, що "культурні заходи (шоу, бари і музеї) є задовільним" - 77,1%, з тим, що "бізнес створює нові робочі місця" - 55,1%, а з тим, що "корупція міських чиновників не викликає занепокоєння" - 25,3% опитаних.

По компоненту технології опитаним пропонувалося оцінити наступні твердження: "доступ до призначення медичних зустрічей через Інтернет покращився" (згодні 60,7%), "онлайн планування і купівля квитків спрощують використання громадського транспорту" (70,8%), "онлайн покупка квитків на шоу і в музеї спростила відвідування" (82,6%), "онлайн послуги, що надаються містом, спростили запуск нового бізнесу" (53,5%), "доступ громадськості до міських фінансів онлайн знизив корупцію" (37,6% опитаних згодні).

Київ зайняв місце між Медельином (Колумбія, 91 місце) і Кейптауном (Південно-Африканська республіка, 93 місце).

Перші 3 місця зайняли: Сінгапур (Сінгапур), Цюріх (Швейцарія) і Осло (Норвегія).

Москва (Росія) і Санкт-Петербург (Росія) зайняли 72 і 73 місце відповідно.

Під час проведення дослідження було опитано 120 жителів в кожному місті.

За словами директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації (КМДА) Юрія Назарова, українська столиця отримала місце в сотні кращих технологічних міст менше, ніж через 5 років від початку розвитку Smart City технології.

Він також зазначив, що в 2020 році Київ продовжить розвивати напрямок Smart City, також додаток Kyiv Smart City поповниться новими розділами і сервісами, такими як е-демократія, медицина, дитячий садок, домашні улюбленці та інше.

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