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05 января 2020, воскресенье, 18:18 4
Политика 2020-01-05T18:18:53+02:00
Українські Новини
В Украине запустят единый туристический портал

В Украине запустят единый туристический портал

Ольга Фандорина
Кабмин, Туристы, Туризм

Кабинет Министров намерен запустить единый туристический портал до осени 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме.

Также планируется создать локальные туристско-информационные центры в регионах.

При Министерстве культуры, молодежи и спорта создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать данный проект.

В сообщении отмечается, что создание единого туристического портала предусмотрено Программой деятельности Кабмина.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Киевской городской государственной администрации, 1,5 млн туристов посетили Киев за 9 месяцев 2019 года.

Ранее сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.

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