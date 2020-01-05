В Украине запустят единый туристический портал

Кабинет Министров намерен запустить единый туристический портал до осени 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме.

Также планируется создать локальные туристско-информационные центры в регионах.

При Министерстве культуры, молодежи и спорта создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать данный проект.

В сообщении отмечается, что создание единого туристического портала предусмотрено Программой деятельности Кабмина.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Киевской городской государственной администрации, 1,5 млн туристов посетили Киев за 9 месяцев 2019 года.

Ранее сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.