В Украине запустят единый туристический портал

Кабинет Министров намерен запустить единый туристический портал до осени 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини. "Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук. Единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Также планируется создать локальные туристско-информационные центры в регионах. При Министерстве культуры, молодежи и спорта создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать данный проект. В сообщении отмечается, что создание единого туристического портала предусмотрено Программой деятельности Кабмина. Как сообщали Українськi Новини, по данным Киевской городской государственной администрации, 1,5 млн туристов посетили Киев за 9 месяцев 2019 года. Ранее сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.