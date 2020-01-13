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13 січня 2020, понеділок, 19:48 13
Суспільство 2020-01-13T20:33:30+02:00
Українські Новини
Пожежі в Австралії видно з космосу, опубліковані фото з МКС

Пожежі в Австралії видно з космосу, опубліковані фото з МКС

Ольга Фандорина
Австралія, пожежі в Австралії
Пожежа в Австралії. Фото: Luca Parmitano
Пожежа в Австралії. Фото: Luca Parmitano

Італійський астронавт Лука Пармитано, що знаходиться на борту Міжнародної космічної станції (МКС), повідомив, що він і його колеги ніколи не бачили з космосу таких пожеж, як в Австралії. Про це Пармитано написав Twitter.

"Спілкуючись з моїми товаришами по екіпажу, ми зрозуміли, що ніхто з нас ніколи не бачив пожеж в таких страхітливих масштабах", – зазначив астронавт.

Пармитано також опублікував зроблені з борту МКС знімки пожеж в Австралії.На них видно величезні хмари диму, які утворилися за палаючих лісів.

Як повідомляли Українські Новини, на зміну лісових пожеж на Австралію насувається тропічний циклон "Клавдія". Раніше в Австралії скинули з повітря тисячі кілограм їжі для постраждалих від пожеж кенгуру.

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