Пожежі в Австралії видно з космосу, опубліковані фото з МКС

"Спілкуючись з моїми товаришами по екіпажу, ми зрозуміли, що ніхто з нас ніколи не бачив пожеж в таких страхітливих масштабах", – зазначив астронавт.

Пармитано також опублікував зроблені з борту МКС знімки пожеж в Австралії.На них видно величезні хмари диму, які утворилися за палаючих лісів.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.



Una immensa nube di cenere copre l'Australia mentre voliamo verso il tramonto.