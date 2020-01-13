Пожежі в Австралії видно з космосу, опубліковані фото з МКС

Італійський астронавт Лука Пармитано, що знаходиться на борту Міжнародної космічної станції (МКС), повідомив, що він і його колеги ніколи не бачили з космосу таких пожеж, як в Австралії. Про це Пармитано написав Twitter.

"Спілкуючись з моїми товаришами по екіпажу, ми зрозуміли, що ніхто з нас ніколи не бачив пожеж в таких страхітливих масштабах", – зазначив астронавт.

Пармитано також опублікував зроблені з борту МКС знімки пожеж в Австралії.На них видно величезні хмари диму, які утворилися за палаючих лісів.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.

Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1 — Luca Parmitano (@astro_luca) January 13, 2020

Australia fires: lives, hopes, dreams in ashes. pic.twitter.com/UeliRTEA4f — Luca Parmitano (@astro_luca) January 12, 2020

Як повідомляли Українські Новини, на зміну лісових пожеж на Австралію насувається тропічний циклон "Клавдія". Раніше в Австралії скинули з повітря тисячі кілограм їжі для постраждалих від пожеж кенгуру.